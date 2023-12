REP. FI., Italiano e le ali: chi non convince e chi partirà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Spazio al tema Gonzalez e alle prospettive legate all'impiego degli esterni già presenti in rosa sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze): come spiega il quotidiano, è ancora troppo presto per capire se la Fiorentina potrà tirare un sospiro di sollievo ma è intanto già tempo di tracciare un bilancio di quanto hanno fatto fin qui gli altri esterni. Sottil escluso, viste le sue ultime prestazioni, gli altri sono tutti alla prova. Da Ikonè a Kouamè passando per Brekalo. Con alcuni distinguo evidenti.

Ikonè infatti è stato chiamato per sostituire Gonzalez al momento dell’infortunio: il francese è entrato malissimo in campo. Brekalo invece è apparso scarico e quasi assente in zona gol. Ragionamento differente per Kouamè, per il quale Italiano ha un occhio di riguardo. Ed è normale, dal momento che l’ivoriano si fionda su ogni pallone, gioca ogni gara senza risparmiarsi: ma a gennaio potrebbe partire per la Coppa d’Africa e questo è un aspetto da considerare.