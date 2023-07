REP.FI., I tre leader di Italiano per il rilancio dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tre leader al fianco di Vincenzo Italiano, per puntare in alto e aiutare quelli che saranno i nuovi innesti a inserirsi il prima possibile all’interno del gruppo e nel sistema di gioco del tecnico viola. L'edizione odierna de La Repubblica Firenze si sofferma oggi su quelle che saranno le figure di riferimento per il rilancio della squadra viola della prossima stagione: Cristiano Biraghi, Giacomo Bonaventura, Nicolas Gonzalez: il capitano, il più esperto, il talento cristallino. Spesso l’allenatore della Fiorentina si è affidato ai suoi tre punti di riferimento, dentro e fuori dal campo.

Per trascinare, aiutare, compattare. Ma anche per sostenere la filosofia di gioco proposta da Italiano e il suo staff tecnico e per agevolare l’inserimento dei nuovi e dei più giovani provenienti dal vivaio.