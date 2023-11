REP. FI, I motivi del cambio spartito di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna Repubblica Firenze si concentra sulla metamorfosi di Vincenzo Italiano: contro il Bologna la sua Fiorentina è parsa più concreta e meno attenta alla gestione del pallone (concessa agli avversari, usciti dal Franchi col 61% di possesso).

I motivi del cambio di atteggiamento dei viola? Scrive Repubblica: "Le difficoltà dei centravanti e la poca continuità degli esterni offensivi, eccezion fatta per Nico Gonzalez, hanno indotto Italiano ad accogliere una variante, quella della massima concretezza". Cambio completo di mentalità? Non proprio. L'obiettivo è sempre quello di scendere in campo per provare a dettare i propri ritmi, il tecnico ex Spezia sta solo cercando di trovare il giusto equilibrio tra stile di gioco e ricerca del risultato.