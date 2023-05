REP. FI., Franchi: gli spettatori e le limitazioni per stasera

FirenzeViola.it

Ancora una volta gli appelli per riempire lo stadio hanno avuto effetto: la Fiorentina stasera sarà spinta da più di 32 mila tifosi, con la possibilità di arrivare a 35 mila. Un dato niente male, considerando che nei primi giorni della settimana c’era stato un po’ di allarme per le scarse prenotazioni. Il Basilea sarà spinto da 2 mila 300 spettatori che faranno registrare il sold out nel settore ospiti: saranno raccolti in due punti della città, Lungarno della Zecca e Piazza Indipendenza e poi accompagnati allostadio.

Repubblica (edizione fiorentina) fa il punto sull'organizzazione della serata fiorentina: alle 21 c'è Fiorentina-Basilea, gara che comunque vada sarà storica per i viola. Per questo il tifo ha risposto presente. Più di 32mila gli spettatori presenti stasera al Franchi, con la possibilità che si sfondi quota 35mila in giornata. La città si prepara ad accogliere anche i tanti (più di 2mila) tifosi svizzeri: alla 9 di stamani scatta il divieto di consumare alcolici nelle zone Unesco. Stasera si penserà anche alla finale di Roma contro l'inter: "Prima della sfida - scrive Repubblica- sarà possibile acquistare a 5 euro la bandierina che servirà come coreografia da esibire durante l’ingresso in campo. Non solo, con i soldi incassati dalle bandierine si finanzierà parte di quella che colorerà la Curva Sud a Roma durante la finale contro l’Inter-.