REP. FI., Adesso Italiano si organizzi e si salvi in fretta

Giuseppe Calabrese ha scritto un fondo per La Repubblica Firenze all’indomani del pari tra Fiorentina ed Empoli: "La situazione non è ancora del tutto preoccupante, ma potrebbe diventarlo. […] La Fiorentina non ha una rosa per lottare su tre fronti, per cui a un certo punto bisogna scegliere. L’unica cosa da evitare è che questa scelta metta in pericolo il campionato. La zona salvezza è ancora lontana, ma c’è il rischio che la squadra viola scivoli sui suoi problemi e si ritrovi inaspettatamente a lottare sul fondo classifica. […] Quindi sarà bene che il signor Italiano prenda coscienza di quello che sta succedendo in campionato e si organizzi per fare in fretta una quarantina di punti e mettere al sicuro la Serie A. […] Nell’attesa proviamo a tenere stretta la paura e accontentiamoci di sorridere per il gol di Cabral, che forse ci restituisce un giocatore rinato".