NAZIONE, Rinnovo Vlahovic tra accordi e nodi

Dalla battaglia viola contro le super commissioni per i procuratori al prolungamento del contratto di chi è destinato a illuminare il futuro ossia Vlahovic: è questo il dilemma principale proposto dalla Nazione in edicola oggi. Il quotidiano definisce il rinnovo del serbo "uno dei rinnovi contrattuali più ‘pesanti’ per la storia viola, perché è evidente l’impatto che avrebbe in questo momento la notizia del rinnovo del classe 2000 più forte in Europa dopo Haaland" e misurerebbe pertanto le ambizioni della Fiorentina. Per il quotidiano la strada è in discesa, perché c'è la disponibilità del giocatore, c'è un accordo di massima sulla clausola oltre i 60 mln e vicinanza sull'ingaggio sulla base di 3 mln a salire. Uno dei nodi resta la commissione dei procuratori vista la battaglia della Fiorentina su questo tema ma il club, visto che " il caso di Vlahovic ha un doppio valore (tecnico e mediatico) e quindi la Fiorentina sta riflettendo seriamente sulla strategia da seguire. In attesa di creare un movimento per affrontare insieme, a livello di Fifa, il problema delle commissioni monstre che gravano sui bilanci delle società"