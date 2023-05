NAZIONE, L'opinione: "Sognare un giovedì da leoni"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nell'edizione odierna del quotidiano La Nazione è presente un fondo a cura di Benedetto Ferrara all'indomani della vittoria contro l'Udinese: "Una vittoria che vale una bella spinta verso il nostro giovedì" ha affermato il giornalista. Queste sono le partite di chi ha il 10 dietro la maglia, o per definirlo come l'editorialista, "il numero magico". Infatti secondo Ferrara è giusto che a decidere la partita contro l'Udinese siano stati Castrovili e Bonaventura, perché la qualità fa la differenza. Il giornalista conclude con la speranza di vedere undici leoni in campo contro il Basilea: "Adesso sarà necessario ritrovare il vero Nico e l'energia fisica e mentale per cercare una rimonta che vale una finale. Firenze sogna un giovedì da leoni".