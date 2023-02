NAZIONE, L'opinione: "Più Barga che Braga"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Al di là della gioia che ci hanno regalato Jovic e Cabral con una mutazione che li ha trasformati da Paola e Chiara in Jagger e Richards e di un risultato senza se, senza ma e senza curve, c’è qualcosa che somiglia a un mistero: il Braga. Un po’ come quando una tipa vuole presentare un tipo all’amica single descrivendolo come un George Clooney più giovane e poi le mette davanti un Alvaro Vitali in giornata no. Meglio così, comunque, perché al di là dell’avversario, più Barga che Braga, la Fiorentina è stata grande. Onore ad Arturone, per quel primo gol che significa tecnica, coraggio e tanta professionalità e per quel bacio per festeggiare il competitor Jovic che nemmeno Fedez e Rosa Chemical. Senza curve e con le paesaggi montani dietro le porte ha conquistato il titolo di Re Artù e lo stadio nella roccia. Immaginate il Franchi senza la Fiesole e la Ferrovia, i cross sbagliati che finiscono direttamente sul bancone dello Scheggi, le corse per festeggiare un gol che terminano al semaforo di Viale Calatafimi. Un’idea al risparmio per il nuovo Franchi, chissà. In una partita sola Jovic e Cabral ci hanno restituito la gioia di avere una prima punta, anzi due, e il tecnico di avere un gruppo solido, magari non una squadra di fenomeni, ma uno spogliatoio unito e orgoglioso sì".