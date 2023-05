NAZIONE, L'opinione: "Italiano insegue Dodò"

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Si, certo, la Fiorentina non ha perso in casa 0-4 col Real Madrid, quindi i giochi sono sempre aperti, sempre che si sia imparata l’ennesima lezione e un bel po’ di giocatori tornino a giocare come sanno. Secondo le teorie più estreme di un calcio dogmatico la linea difensiva dovrebbe alzarsi e alzarsi ancora. Precisamente la linea dei quattro dovrebbe ritrovarsi alla stazione del Campo di Marte per guardare passare i treni quando attacchi verso la Ferrovia e a San Domenico a rimirare il panorama quando punti verso la curva Fiesole. Però l’allenatore di sicuro vive un momento non semplice. Poi però il povero Dodò, quando gli passa davanti, si sente dire di tutto: corri, sali, rientra, se vai al bar mi prendi un ghiacciolo? Il povero velocista brasiliano non ne può più, gli ordini diventano confusione, tanto più se non specifichi come lo vuoi il ghiacciolo. Accidenti ai social. La cosa curiosa di questa vicenda è che Italiano, Jovic e Terzic condividono lo stesso procuratore: Ramadani".