NAZIONE, L'opinione: "Il terzino predisposto alla gioia"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Magari potremmo ripartire dalla felicità. Nel caso, credo non ne esista una più contagiosa e colorata di quella che in ogni attimo sembra sprigionare Domilson Cordeiro dos Santos, che tutti per comodità chiamiamo Dodo. Dicono si insinui attraverso porte che non sapevamo di aver lasciato aperte e in fondo con Dodo è andata proprio così. Nel gennaio scorso, quando, dopo una serie di prestazioni negative in tanti pensammo che la porta della sua speranza si fosse chiusa per sempre. Invece lui, con una pazienza e una disciplina che non pensavamo appartenergli, ha fatto sì che quella porta non si chiudesse, fino a mostrare le doti che erano il suo marchio di fabbrica. Dodo, un portatore sano di contentezza. Un terzino predisposto alla gioia come lo sono spesso i sudamericani, che sembrano conservare il gusto bambino del prendere a calci una palla. Hasta siempre comandante dos Santos, dunque, e mille e mille ancora di fughe sulla fascia col sorriso in volto. Un’idea buona di football. Qualcosa che è davvero un delitto non applaudire".