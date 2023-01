NAZIONE, L'opinione: "Dodò ora è sotto processo"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Era il 24° del primo tempo, lì di fatto è finita la partita della Fiorentina all’Olimpico ed è iniziato il processo a quel terzino brasiliano che tutti attendevamo come un campione e che invece si sta rivelando una scommessa non vinta della campagna acquisti estivi che ad oggi, 18 gennaio 2023, non sta distribuendo dividendi di gioia. Sì, Domilson Cordeiro dos Santos che tutti per comodità chiamiamo Dodò come il personaggio dell’Albero Azzurro, ad oggi è una delusione cocente. Pensato come l’uomo che sulla fascia doveva far volare la Fiorentina su rotte indefinite, ad oggi quel volo è rimasto ipotetico, lasciando lì a destra la Fiorentina piantata a terra come una mongolfiera ancorata al suolo. Come sembra lontano quel pomeriggio fassano d’agosto quando migliaia di tifosi accorsero al campo di Moena per vedere da vicino la firma del terzino sul contratto a fianco di un gongolante Joe Barone. Dodò, un formidabile acceleratore di sogni. L’uomo che, insieme a Jovic, più di ogni altro innescò la fantasia di chi lo pensava un treno a vapore di fascia che, di stazione in stazione e di porta in porta, potesse travolgere tutto quanto trovasse sulla strada, consegnando a chi stava davanti palloni d’oro da accompagnare in rete. Shakespeare sui sogni di mezza estate ci ha scritto una commedia, sarebbe crudele dovessero farlo anche i tifosi viola".