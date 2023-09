NAZIONE, L'opinione: "C'è un gatto viola sull'Aurelia "

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "E’ durato come Sabiri al Viola Park is the new è durato come un gatto sull’Aurelia (cit.). In un pugno di settimane ha fatto in tempo a lavorare in un centro sportivo di ultima generazione, ad allenarsi alle temperature del deserto del golfo, fare colazione da Marcello e, forse, a prendersela a male per alcune scelte dell’allenatore. Un affarone abbastanza inspiegabile. Ma nel frattempo se n’è andato anche il mitico Kokogol. E qui la sorpresa è un’altra. Forse non ce l’aspettavamo.

Anzi, diciamocelo: ci dispiace. Era un esempio di redenzione, la metafora della rivincita umana e professionale. Lo immaginate Batistuta che corre al semaforo della tramvia come fosse una bandierina per festeggiare l’inaugurazione della nuova linea? arà il campo a raccontarci il valore del mercato. D’altra parte il Napoli ha vinto uno scudetto a gennaio con un saldo decisamente in attivo. Certo, bisogna essere molto bravi. Ancor di più senza Kokogol, sigh".