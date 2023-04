NAZIONE, Viola e gol fatti: in Europa è la prima

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione, rimanendo in ambito europeo, analizza i vari numeri sulla Fiorentina. Dati alla mano, l'attacco gigliato, in tutte le competizioni europee, è il migliore (30 reti segnate). In Conference League, secondo c'è il West Ham fermo a 20. Ampliando invece il discorso all'Europa League, troviamo gli olandesi del Feyenoord a guidare la classifica con 22, precedendo di un solo gol il Manchester United (21). Considerata la qualità delle squadre, il dato che sorprende è in Champions League. Si potrebbe dire che il tasso tecnico delle avversarie sia diverso. Vero, ma far gol, specifica il quotidiano, a ogni livello è sempre difficile. Il Manchester City con le tre reti rifilate al Bayern Monaco ha agganciato il Napoli a 25 gol. A seguire Benfica e Real Madrid con 23.