NAZIONE, Da Terzic a Ranieri: aria di rivoluzione

Prendendo in considerazione quelle che, almeno sulla carta, all'inizio della stagione erano le seconde file della Fiorentina, l'edizione odierna de La Nazione racconta di come le cose siano cambiate. Complice una difesa discontinua e dei senatori che hanno accusato più problemi del previsto sembra ci sia l'aria di rivoluzione. Di conseguenza Terzic (il quale avrebbe già i numeri per ottenere una maglia da titolare) insidia capitan Biraghi, Ranieri sta sfruttando al massimo le difficoltà stagionali dei due sudamericani Igor e Quarta. Infine anche Venuti, che nonostante non stia attraversando una stagione al top, grazie alle molteplici insufficienze portate a casa da Dodò, ha ripreso a sgomitare e lavorare sodo e convincere Italiano che, contratto in scadenza a parte, la Fiorentina può contare ancora su di lui.