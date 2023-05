NAZIONE, Conference: gli occhi di tutta Europa sui viola

FirenzeViola.it

Nel presentare Fiorentina-Basilea, la Nazione si concentra sull'importanza della semifinale di stasera e sui dubbi (per la verità pochi) di Vincenzo Italiano: "l'Europa ci guarda" scrive il quotidiano, sottolineando la rilevanza di una semifinale europea che a Firenze mancava da otto anni.

Per questo Italiano sceglierà l'undici tipo, con le uniche incertezze legate allo stato di forma di Arthur Cabral che, risparmiato a Napoli a causa di una botta subita nei giorni precedenti, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e stasera dovrebbe essere della partita, e Pietro Terracciano, out alla vigilia per un principio di febbre. Entrambi, probabilmente non al cento per cento, dovrebbero scendere in campo da titolari.