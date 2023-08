NAZIONE, Arthur ha in mano le chiavi del centrocampo

FirenzeViola.it

Inizia male la Sela Cup della Fiorentina, sconfitta 2-0 dal Newcastle nella mini tournée inglese che si concluderà oggi (ore 14 e diretta su Dazn) con la partita contro il Nizza. Newcastle superiore tecnicamente ed atleticamente, come già si era visto con la Stella Rossa. Entrambe le squadre inizieranno la stagione prima della Viola. Nel primo tempo la Fiorentina è la solita di questo scorcio d’estate. Dà la sensazione di poter essere pericolosa in certi frangenti, ma quando gli avversari accelerano sono dolori.

Arthur ha in mano le sorti ed il destino della squadra, questo è ormai chiaro. Illuminante la verticalizzazione per Gonzalez dopo un quarto d’ora di gioco (poi l’argentino conclude male a tu per tu con Dubravka). Il centrocampista brasiliano prova a dettare tempi e ritmi, ma la Fiorentina va spesso in difficoltà sulle imbucate centrali. Questo quanto scrive La Nazione.