LA NAZIONE, Stipendi da ridurre, roba da 60 milioni

La Nazione sottolinea come l'intenzione della Fiorentina sia investire per rilanciare la squadra. Il quotidiano fa notare come, fino a qualche tempo fa, l'80% dei ricavi del club fosse destinato agli stipendi dei calciatori, con un tetto salariale di circa 58 milioni. Monte ingaggi che da ottobre si è già alzato, nonostante gli ultimi addii illustri. Al 2020 sono infatti da aggiungere Kokorin (1,8 mln), Rosati (0,3), Gonzalez (2,4), Maleh (0,7), Sottil (0,6) e i rientri di Benassi (1,1), Ranieri (0,6), Zurkowski (0,5), Terzic (0,3), Zekhnini (0,2), Graiciar (0,1), più alcuni ex Primavera dal peso di 1,5 mln. L'attuale monte ingaggi si attesta così sui 60 milioni lordi.