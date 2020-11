LA NAZIONE, Pedro può portare Piatek: i dettagli

Come scrive La Nazione, la prospettiva da parte della Fiorentina di iniziare il nuovo anno agganciando un centravanti non è da sottovalutare. Anzi. La pista Piatek potrebbe riaprirsi, poiché se a settembre a far saltare l'operazione è stato l'Hertha Berlino, che non voleva trattare sulle basi economiche e i tempi decisi dalla Fiorentina, oggi lo scenario sarebbe mutato. I 18 milioni chiesti dal club tedesco arriverebbero dal momento d'oro dell'attaccante brasiliano Pedro, il cui riscatto è pesante e a quanto pare non mancano le offerte di squadre di prima fascia. Dunque, Pedro potrebbe portare a Firenze proprio Piatek.