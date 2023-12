LA NAZIONE, Ok Duncan. Arthur poca autonomia: problema

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Solo lo straordinario Bologna, al momento, ha tolto al Monza l’etichetta di sorpresa di questo inizio di stagione, scrive La Nazione, rappresentando i brianzoli come l’esatta dimensione della squadra che la Fiorentina affronterà questa sera in un posticipo che ha i contorni dell’Europa. I viola sono a digiuno di vittorie in trasferta dal successo di Napoli, poi una serie di battute d’arresto, per certi versi immeritate, ma che sono state riequilibrate, anche con prestazioni non brillanti, ma redditizie, come contro il Verona.

Ora contano i risultati, lo sa bene Italiano, e quello contro il Monza sarebbe oltremodo dal peso specifico altissimo - si legge -. Oggi però ci sono tanti rischi: mancheranno anche Quarta (influenza) e Bonaventura (problema al tallone). Rientra Duncan, mentre davanti il solito dubbio Nzola-Beltran, mentre Arthur potrebbe iniziare la gara, anche se la sua autonomia potrebbe essere limitata. Non un problema da poco.