LA NAZIONE, Oggi contro Zapata, spesso trattato dai viola

© foto di Federico De Luca 2023

Vincere col Torino per chiudere l’anno in bellezza. È questo l’obiettivo di oggi per la Fiorentina, che alle 18:30 ospita i granata al Franchi per l’ultima gara del 2023. Un match da vincere per rimanere attaccati al treno Champions, ma che pare come sempre ostico quando si affronta una squadra di Juric, come sottolinea La Nazione.

Di fronte, i viola troveranno quello Zapata che più e più volte è stato indicato come il centravanti giusto per portare gol in cassaforte. Dal Napoli, come dall’avventura nella Samp e infine direttamente da Bergamo, Zapata, prima con Corvino e poi con Pradè, ha finito spesso per essere trattato come una pedina nel mirino della Fiorentina. Alla fine non si è concluso nulla, ma stasera le strade del colombiano e dei viola si incroceranno nuovamente. proprio nel momento e nell’anno, in cui gli attaccanti della squadra di Italiano continuano ad essere sotto esame e hanno difficoltà a mettersi in moto. Uno stimolo in più, per Beltran e Nzola, questa sfida diretta con colui che oggi avrebbe potuto essere a Firenze.