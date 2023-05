IL TIRRENO, Si scalda l'ambiente in vista della finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' Il Tirreno dedica un articolo alla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. I posti disponibili saranno 25mila la cui vendita sarà divisa in tre fasi. La prima inizia oggi alle 14 ed è esclusiva per coloro che hanno acquistato il pacchetto "Una poltrona per due... coppe"; la seconda avrà inizio mercoledì 10 (dalle 14) per gli abbonati; infine l'ultima fase inizierà venerdì 12 per i possessori dell'InViola Card.

Da oggi sarà possibile per tutti acquistare il biglietto per la sfida contro il Basilea l'11 maggio. Fino a questo momento sono stati staccati oltre ventimila biglietti (fino ad oggi disponibili solo per gli abbonati o per coloro che avevano acquistato il pacchetto per le coppe). L'obiettivo è quello di riempire lo stadio, Curva Ferrovia compresa. Al Franchi però non ci saranno solo tifosi viola dato che moltissimi svizzeri hanno già acquistato il biglietto per sostenere la squadra in una delle partite più importanti della stagione, inoltre contro l'ex Cabral, che si è messo in luce proprio con la maglia del Basilea.

L'11 maggio saranno vedute ventimila bandierine per sostenere la coreografia che vi sarà in occasione della finale di Coppa Italia il 24 maggio a Roma, dove nove anni fa la Fiorentina perse contro il Napoli. Quest'anno però la Viola vuole cambiare la sua storia e Firenze è pronta a fare la sua parte accanto alla squadra.