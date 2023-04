IL TIRRENO, La Fiorentina è dominante contro tutti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de' Il Tirreno dedica un spazio alla vittoria di ieri sera della Fiorentina contro il Lech Poznan nella gara di andata dei quarti di finale di UECL. I viola vincono in trasferta per 1-4: il quotidiano toscano li definisce "dominanti", facendo riferimento sia alle gare di Conference sia in quelle di campionato. Il giornale evidenzia l'approccio alla gara della Fiorentina, che solo dopo 5' si porta in vantaggio con Cabral, e anche quando dopo 20' i polacchi pareggiano, la squadra gigliata non molla la concentrazione, segnando altri tre gol e mettendo la semifinale in ghiaccio.