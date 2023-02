IL GIORNALE, Giovedì a Firenze uccisa la tecnologia

Sulle sue pagine odierne, Il Giornale dà la propria analisi dell'episodio riguardante il gol annullato a Cabral in Fiorentina-Braga. Questo il pensiero del quotidiano: "Giovedì sera a Firenze hanno provato a uccidere non l'uomo ragno ma la tecnologia nel pallone. Un giovanotto francese, Benoit Bastien, arbitro di Fiorentina-Braga, sfida di Conference league finita con un larghissimo risultato a favore dei viola, con il concorso del connazionale varista Benoit Millot, ha commesso il più grave atto di insubordinazione nei confronti di un caposaldo dei nostri tempi pieni già di discussioni e aspre polemiche alimentate dalle immagini televisive. La qualificazione della Fiorentina non è mai stata in discussione, ma a ricevere una durissima martellata è stata invece la tecnologia nel calcio. È come se i due francesi, inconsapevolmente, avessero riportato indietro di 30-40 anni, le lancette degli orologi. Non solo. Da oggi in poi, sulla scorta di questo scomodo e velenoso precedente, quante altre volte una segnalazione del genere produrrà lo stesso vizioso effetto, cioè discussioni a non finire su una materia che era stata ormai derubricata come certezza assoluta? Forse sarà il caso, sul punto, che un intervento solenne di Uefa e Fifa denunci il grave attentato commesso in quel di Firenze e riporti la categoria dei fischietti al più rigoroso rispetto del responso elettronico. Nell'attesa, l'Uefa ha avviato un'indagine".