GAZZETTA, Stanotte è la notte: l'Europa a tutti i costi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Niente scherzi, serve l'Europa a tutti i costi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell'affrontare la sfida di questa sera tra Fiorentina e Rapid Vienna, afferma di come, nonostante la stagione sia iniziata da pochissimo, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi si ritrovano davanti all'esame più delicato. In casa viola, tutti sono ben consapevoli dell'importanza di questa sfida, sotto il profilo economico ma anche morale per il prosieguo della stagione. E Vincenzo Italiano lo ha detto chiaro e tondo ieri in conferenza stampa.