GAZZETTA, L'attacco cerca continuità dopo l'Europa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle reti segnate dalla Fiorentina in questa stagione e i dati delle ultime uscite in campionato. Con 23 gol segnati in campionato la Fiorentina è il tredicesimo attacco della Serie A, nelle ultime 5 partite sono arrivati appena 2 gol (Gonzalez alla Lazio e Saponara al Bologna) e i migliori marcatori sono sempre i soliti (tra cui Jovic e Cabral) fermi a 3 reti. Nelle Coppe però il rendimento è opposto. Sette i gol del serbo tra Conference e Coppa Italia (10 in stagione), 4 quelli europei dell'ex Basilea (7 nel totale). Un dato importante, ma che non piace ad Italiano, che vorrebbe maggiore continuità, a partire dalla sfida odierna contro l'Empoli.