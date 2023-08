GAZZETTA, Grabara resta in pole su Audero. Sutalo...

Come scrive La Gazzetta dello Sport è ormai fatta per Yerry Mina. Invece per quanto riguarda Josip Sutalo è sempre più tosta visto i rialzi della Dinamo Zagabria e la concorrenza estera. Nel caso non arrivi, si passerà ad altri profili. Per la porta continuano i contatti per Kamil Grabara, polacco del Copenaghen. Operazione che si aggira sui 6-7 milioni, cifra simile a quella che sembrava poter portare Audero in viola. Al momento però, è Grabara in pole e i colloqui tra club vanno avanti.

Nel frattempo non si registrano news sulla questione Castrovilli. Il numero 10 ha il contratto in scadenza e per il rinnovo ballano alcune centinaia di migliaia di euro. Il centrocampista vorrebbe rimanere a Firenze per motivi personali, per la fiducia che Italiano gli esprime anche a parole quotidianamente, per ripagare club e piazza che lo hanno curato e aspettato: e tanto altro ancora. Anche la Viola considera Castro prezioso e con lui si sposerebbe nuovamente volentieri. Il giocatore vuole almeno la cifra percepita nell’ultima stagione (circa 2 milioni più bonus), offerta mai raggiunta dal club, il quale preferirebbe aumentare la parte variabile fermandosi sotto i due milioni come fisso. Per tutto questo restano completamente aperti i tre scenari: rinnovo, iniziare la stagione in scadenza, cessione. Più avanti ne sapremo di più.