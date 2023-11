GAZZETTA, Ci pensano Nico e Jack. Chi altri sennò?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ancora loro, sempre loro. Bonaventura e Gonzalez fanno ripartire la Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport. Contro il Bologna, i viola sono entrati in partita con lo spirito giusto e un atteggiamento leggermente diverso dalle ultime uscite. Sempre alti nella ri-aggressione ma più bassi e verticali in costruzione per evitare i soliti squilibri.

Vincenzo Italiano ha messo mano al suo credo per essere un po’ meno prevedibile - si legge -, tenendo il pallino del gioco e schiacciando il Bologna nella sua metà campo. Ma una volta passata avanti, la Fiorentina ha smesso di essere cattiva e il Bologna è avanzato appoggiandosi al delizioso Zirkzee, scusatosi poi con Biraghi in occasione del pareggio per aver fatto la mitraglia - che a Firenze non si deve fare, aggiunge il quotidiano -

Alla fine, arriva una vittoria che tutto sommato ci sta, secondo la Rosea. Ma ci devono pensare sempre loro: Bonaventura (5 gol e 2 assist, nessun centrocampista in A come lui) e Gonzalez (sei gol, già eguagliato il bottino ottimo dell’anno scorso). Chi altri sennò?