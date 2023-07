CORR. SPORT, Juve e Viola, va bene a entrambe

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Alberto Polverosi, sulle pagine odierne del Corriere dello Sport, ha commentato l’esclusione della Juventus dalla Conference League, con conseguente entrata della Fiorentina. Di seguito un estratto del suo fondo sul giornale:

“Fuori la Juve, dentro la Fiorentina. La Uefa ha deciso così, come ampiamente previsto, e alla fine (multe a parte) conviene a tutt’e due. Alla Juventus perché, come dicono i tifosi più inclementi e pungenti, la vera punizione sarebbe stata la partecipazione alla Conference League come fosse il lavaggio dell’onta subita nella stagione scorsa con la rapida eliminazione dalla Champions e quelle successive dall’Europa League e dalla Coppa Italia. […] Fuori dalla Conference, la Juve potrà riversare tutte le sue risorse sul campionato, dove non può fallire nel modo più assoluto […] La Fiorentina ora conosce questi ritmi e deve sapere come muoversi. Italiano ha bisogno di un difensore centrale, di un centrocampista (soprattutto dopo la prossima cessione di Amrabat) e soprattutto di un centravanti. Ha bisogno di giocatori forti, magari con esperienza internazionale. La Conference è una motivazione forte e dentro a quel popò di Viola Park ci starebbe bene il primo trofeo: una megavilla con un arredamento povero è un controsenso”.