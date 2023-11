CORR SPORT, Italiano e il tabù S.Siro rossonera

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina arriva alla sfida di San Siro in condizioni migliori rispetto al Milan. Battere i rossoneri sarebbe straordinario, in primis per il blasone del club meneghino e poi perché per Italiano il Meazza a tinte rossonere è un tabù. Il tecnico siciliano infatti ha sempre perso contro il Milan alla scala del calcio. Italiano in conferenza ha sottolineato come ci sia un bel clima nell'ambiente Fiorentina e, anche se non si è sbilanciato sul modulo, nonostante gli ultimi esperimenti sarà l'ormai consueto 4-2-3-1.

Tra gli attesi sicuramente ci sono il grande ex Bonaventura e il numero dieci viola Nico Gonzalez. I due vorranno replicare i gol di Napoli per regalare così un'altra vittoria di lusso in trasferta ai tifosi viola.