CORR. SPORT, Castrovilli chiede cifre da top: il punto

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sono ancora al palo le trattative tra Fiorentina e Gaetano Castrovilli per il rinnovo del numero 10. Dopo l’incontro di due settimane fa tra il dg viola Joe Barone e l’agente del classe '97, Alessandro Lucci, non si sono registrtati grossi passi avanti. Ancora non è arrivato il sospirato punto di svolta, visto che né il club ha scelto di tendere più di tanto la mano alle richieste del calciatore né, sull’altro fronte, i rappresentanti del fantasista si sono spostati in modo sensibile dalle istanze economiche iniziali, già fatte pervenire all’attenzione della società di Commisso più di un mese fa.

Castrovilli continua ad avere sia con la dirigenza che con Vincenzo Italiano un ottimo rapporto, ma la questione che resta ancora irrisolta è quella legata al nuovo ingaggio da corrispondere al numero 10, una cifra che dall’entourage del giocatore si vorrebbe in linea con i giocatori “top” della squadra (2,5 milioni a stagione, ovvero il salario garantito a elementi come Jovic e Gonzalez) e che invece dalle parti di Viale Fanti dovrebbe ricalcare nel nuovo accordo quanto percepito fino ad oggi (2 milioni) con l’inserimento di qualche bonus connesso al numero di presenze. Se ne riparlerà, questo è certo, ma il clima attorno alla mezzala ora inizia a farsi pesante.