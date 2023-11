CORR FIORENTINO, Italiano col dubbio davanti. Nico c'è

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina stasera scende in campo a San Siro per sognare. Il Milan è sicuramente rimaneggiato, soprattutto nel reparto offensivo, ma uscire dal Meazza con il bottino pieno sarà ugualmente complicato. I rossoneri possono puntare su Maignan in porta, Theo Hernandez a sinistra, poi Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze. Insomma il diavolo, anche al netto delle assenze, è una squadra difficile da affrontare. Se il Milan in attacco punterà sull'ex viola Jovic, il centravanti è il grande dubbio di formazione di Vincenzo Italiano, che dovrà scegliere chi far partire dal primo minuto tra Nzola e Beltran, con la possibilità, anche se difficile, di vedere Kouame al centro dell'attacco. Ballottaggi aperti poi in mediana, dove per giocare accanto ad Arthur il favorito sembra essere Duncan, e sulla fascia sinistra dell'attacco.

A destra nonostante le fatiche oltreoceano ci sarà Nico Gonzalez.