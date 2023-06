CORR. FIO., UECL: umori diversi tra Viola e Juve

FirenzeViola.it

Sempre in merito a chi effettivamente andrà a giocarsi i play off di Conference League, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino evidenzia di come le sensazioni e gli umori in casa Fiorentina e Juventus siano molto diverse. La qualificazione ad una coppa europea per la Viola significherebbe guadagni e posizioni nel Ranking Uefa. Inoltre è un’arma da far valere in sede di mercato con i giocatori delle squadre escluse dal palcoscenico internazionale. Mentre per quanto riguarda la Juventus non sembra disperata all’idea di fare a meno della Conference.