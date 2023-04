CORR. FIO., L'opinione: "Partita che rafforza la stima"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine del Corriere Fiorentino leggiamo l'opinione di Sandro Picchi in merito alla partita di ieri. Di seguito un estratto: "La Fiorentina non vince dopo nove vittorie consecutive, ma neanche perde, ed è già qualcosa. Lo Spezia, squadra del fiorentino Leonardo Semplici, allenatore di buona marca, ha bloccato la squadra viola sul pareggio con la rete di Nzola che ha concesso allo Spezia un punto meritato, se si considera che la rete viola non era un gol, ma un apprezzabile autogol di Wisniewski. Da qualunque parte la si voglia vedere questa partita tra Fiorentina e Spezia ha prodotto un risultato abbastanza onesto, anche se la Fiorentina ha pedalato un po’ meglio (...). Comunque sia, la partita ha impoverito o forse ha addirittura rafforzato la stima nei confronti della Fiorentina in una stagione che vede la squadra viola impegnata in tre competizioni (...). Il calcio è un po’ cambiato: nessuno parte battuto, anche se poi la legge del più forte continua ad imporsi. La Fiorentina che è piazzata lì, nella metà della classifica, ha ancora di mira una miglior posizione senza dimenticare le tre competizioni che abbiamo già citato e che, almeno per ora, la tengono a galla (...). La Fiorentina non presenta temibili punti deboli e neanche apprezzabili punti forti. Ma nella squadra viola c’è una consistenza di gioco che funziona da garanzia e questo lascia qualche speranze se si pensa al campionato, dove dovrebbe puntare a una buona posizione, alla Coppa Italia e alla Conference League. Finché c’è gioco c’è speranza".