CORR. FIO., L'opinione "Amarezza, ma senza eccessi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina, con la conferenza di Commisso in primo piano, a firma di Ernesto Poesio. Di seguito un estratto: "Rocco Commisso non aveva forse mai parlato così chiaro. Il patron viola ha mostrato tutta la sua amarezza per quello che aveva immaginato acquistando la Fiorentina e ciò con cui invece ha dovuto fare i conti. Dopo quattro anni, il suo bilancio è diviso a metà: da una parte l’emozione per la finale di Coppa Italia e l’evidente affetto per la squadra, dall’altra quasi una resa davanti ai vincoli e alla politica".