CORR. FIO., E ora Amrabat rischia di restare a Firenze

Un caso da gestire, più di una cessione inevitabile e gli ultimi colpi in entrata per completare il mercato estivo. L’agenda della società viola a pochi giorni dalla chiusura delle trattative è presto fatta ed è la stessa da qualche settimana ormai, con il nome di Amrabat che più degli altri impone decisioni definitive e con quello del belga Vranckx all’ordine del giorno. Per il centrocampista del Wolfsburg il club di Commisso continua a trattare su una base di 7 milioni di euro e, anche se dalla Germania non è ancora arrivato l’assenso, i buoni rapporti dopo l’affare Brekalo e la volontà del calciatore di tornare in Serie A giocano a favore dei viola.

L’arrivo del belga non pare legato a doppio filo al destino di Amrabat, la cui partenza imporrebbe comunque a Barone e Pradè di cercare un sostituto. Per il marocchino in ogni caso non sarebbero arrivate proposte concrete, né dall’estero con Manchester United e Atletico Madrid, né dall’Italia dove si erano registrati gli interessi di Juventus e Napoli, anche perché in termini economici nessuno si sarebbe avvicinato ai 30 milioni chiesti dalla Fiorentina. In uno scenario del genere anche la permanenza forzata diventerebbe un’ipotesi da prendere in considerazione, almeno per restituire al tecnico una pedina fondamentale del centrocampo e un’alternativa importante al gioco orchestrato dal neo acquisto Arthur.Questo quanto si legge questa mattina sul Corriere Fiorentino.