CORR. FIO., Diversi milioni in ballo nelle ultime due partite

© foto di Federico De Luca 2023

Il Corriere Fiorentino fa il punto di quanto valgono queste ultime due partite contro Sassuolo e West Ham. Battere il Sassuolo significherebbe avere una speranza di arrivare ottavi, così da poter partecipare nuovamente alla Conference, nel caso di esclusione dalle coppe europee della Juventus, e dare così continuità con l'Europa che, ad una squadra come la Fiorentina, vale molto. Finora i viola hanno guadagnato dalla Conference Legaue 12 milioni, che potrebbero diventare 14 in caso di vittoria, solo sul campo. Se a questi aggiungiamo anche i diritti Tv, i prezzi per i biglietti e, in caso di vittoria della finale, il premio per il ranking storico, si vanno a toccare i 20/25 milioni.

Nel caso di vittoria della Confernce i viola sarebbero qualificati alla prossima Europa League che comporterebbe un salto in avanti ulteriore. Il montepremi dell'Europa League è di 465 milioni, il doppio della Conference. Solo partecipare ai gironi porta ad una squadra 15 milioni. Scendere dal treno dell'Europa adesso sarebbe un peccato perché in vista ci sono tre anni (2024-2027) con premi molto più alti per contrastare la Superlega. Giocare o no in Europa da ora in poi farà molta più differenza.