CORR. FIO., Dalla porta alla punta: ecco gli obiettivi Viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Parte ufficialmente oggi la sessione estiva 2023 di calciomercato. Due mesi pieni per dar seguito alle promesse fatte a Vincenzo Italiano in quel famoso incontro del 9 giugno scorso quando, al mister, fu detto che l’idea era costruire una Fiorentina più forte. Come scrive il Corriere Fiorentino, la società viola è alla ricerca di giocatori di qualità. Andando per ordine di ruolo, in attesa di novità in uscita, e partendo quindi dal portiere, bisogna necessariamente citare Dominik Livakovic. È lui la prima scelta per la porta, con Audero, Falcone o lo svincolato Horn che sono le sue alternative. E se per muoversi sul centrale si aspettano prima offerte concrete per Igor, per il dopo Amrabat il mister ha indicato un nome preciso: Morten Hjulmand. Il secondo della lista è Schouten, seguito a ruota da Lovro Majer, del Rennes. Senza dimenticare Kerem Demirbay, del Bayer Leverkusen.

E il centravanti? Dia e Nzola restano i favoriti, ma occhio alle sorprese. A Italiano, tanto per fare un esempio, piace parecchio anche Pinamonti. Infine l’esterno. Sfumato forse definitivamente il sogno Berardi, restano vive le strade che portano ad Orsolini e Lukebakio, per il quale presto potrebbero esserci nuovi contatti diretti.