CORR. FIO., Dai fischi ai cori per la finale. E Italiano...

© foto di Federico De Luca 2023

Sembra appartenere a un'altra stagione il momento in cui la Fiorentina, uscendo dal Franchi, veniva sommersa dai fischi dei tifosi viola perché i risultati non arrivavano. Italiano, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, più volte si era lamentato dei fischi, mentre Commisso era addirittura arrivato a definirli "porcherie". Adesso invece tutto è cambiato, arrivando a una vera e propria celebrazione del lavoro svolto dal tecnico gigliato. Al fischio finale della gara con il Lech Poznan, il coro dei tifosi viola si è sentito forte e chiaro (nonostante le smentite del tecnico in conferenze, forse per scaramanzia): "Italiano portaci in finale". Cantato a squarciagola dai 500 presenti a Poznan, che come tutti i tifosi viola, adesso, ci credono sempre di più.