CORR. FIO., Cabral meglio di Jovic, ma in Europa...

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza la situazione dei due centravanti gigliati Cabral e Jovic. In campionato, numeri alla mano, l'ex Basilea, si trova davanti al serbo: 4 gol segnati il primo citato, 3 il secondo. Cabral è attualmente il capocannoniere viola, e nei top 5 campionati europei, scrive il quotidiano, solo 4 squadre hanno capocannonieri con meno gol segnati: l’Everton in Premier (Gray e Gordon con 3 reti), l’Auxerre in Francia (Perrin, Da Costa, Niang con 3 gol) il Cadice in Spagna (Lucas Perez e Alex Fernandez a quota 3) e lo Schalke 04 in Germania (3 reti per Terodde e Bülter) mentre hanno il capocannoniere a quota 4 in campionato come i viola anche Angers, Clermont, Siviglia, West Ham e Bournemouth. Per il resto, tutte le altre squadre dei migliori campionati d’Europa hanno un marcatore con almeno 5 gol.