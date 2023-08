CORR. FIO., Berbatov e Milinkovic: ieri visti gli incubi

FirenzeViola.it

© foto di Allstar/Image Sport

L'inserimento last minute della Roma per Lucas Beltran nella giornata di ieri, evidenzia l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ha fatto vivere ai tifosi viola gli incubi del passato. Questo perché chiari sono i ricordi di Berbatov (il tentativo della Juventus e il successivo passaggio al Fulham) e Milinkovic Savic (le lacrime prima di lasciare la sede della Fiorentina e andare alla Lazio). Per fortuna però, questa volta, la Fiorentina avrà il suo colpo di mercato che aspettava da tempo, per ricostruire un attacco che nelle ultime stagioni è stato il vero tallone d’Achille.