COR.SPORT, Viola riparta con rabbia e concretezza nei 90'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non è che si possa buttare via tutte le cose belle messe in mostra finora per un fallo di mano al 93’, perciò la Fiorentina “ha il compito di ripartire con nuovo slancio e nuovo vigore verso la partita dell’anno”. Apre così il Corriere dello Sport, indicando come Vincenzo Italiano sia chiamato a dare la scossa ad una squadra che ancora sembra non essere riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Prima dell’Empoli la Fiorentina era terza in classifica, immaginandosi gloriosi orizzonti europei; adesso bisogna che le sconfitte servano da trampolino di rilancio, dando ai giocatori la consapevolezza di cosa possono e devono fare meglio. Il diktat di Italiano è chiaro: attenzione, dettagli, concretezza, il tutto per novanta minuti, non quarantacinque. Se si prendessero soltanto i primi tempi la Fiorentina sarebbe terza in classifica a 20 punti, dietro soltanto a Milan (21) e Inter (22). Mentre nelle riprese i punti si riducono a 11 e i Viola sprofonderebbero al dodicesimo posto, con i gol fatti che passano da 12 nella prima frazione a 6 nella seconda e quelli subiti che aumentando da 4 a 10.