COR.SPORT, Viola-Juve, gol precari. Domani c'è Beltran

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Analizzando la sfida di domani sera tra Fiorentina e Juventus, il Corriere dello Sport si focalizza sul credo dei due allenatori. Viola e bianconeri giocano in modo diverso, sia per filosofia, sia per scelte tattiche. Il 4-3-3 (o 4-2-3-1) di Italiano prevede una sola punta centrale, nel 3-5-2 di Allegri ci sono una prima e una seconda punta. Non hanno titolari fissi in quanto agli attaccanti.

Proseguendo, il quotidiano riporta i dati di questo avvio di stagione: Nzola 603’, un gol e un assist; Beltran 321’, un assist. Versante bianconero: Chiesa 627’, 4 gol; Vlahovic 532’, 4 gol e un assist; Kean 307’, 0 gol e 0 assist; Milik 272’, 2 gol e un assist. Non sono convinti fino in fondo dei loro attaccanti? O forse è il contrario, e cioè gli attaccanti in questione non hanno mai dato la sensazione di netta superiorità sui rispettivi concorrenti - si legge -?.

A Roma con la Lazio, Italiano aveva puntato su Beltran (pagato 25 milioni, un investimento notevole per il club) perché l’argentino aveva segnato i primi gol con la maglia viola (doppietta più una traversa) nella gara precedente contro il Cukaricki (6-0) di Conference League e all’Olimpico contro la Lazio l’argentino ha segnato un gol annullato dal Var e colpito un palo. Questa è la ragione per cui Beltran sarà titolare anche contro la Juve, scrive il quotidiano.