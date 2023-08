COR. SPORT, Ultimatum al Copenaghen per Grabara

FirenzeViola.it

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina avrebbe lanciato un ultimatum al Copenaghen per la trattativa in corso da giorni per il portiere Kamil Grabara. I viola si aspettano di ottenere il via libera da parte dei danesi entro un paio di giorni, e nei piani ci sarebbe la volontà di aggregare il polacco al gruppo entro martedì, quando Italiano e i giocatori torneranno ad allenarsi in Italia in seguito alla “Sela Cup” che si disputerà in Inghilterra nel weekend. Se il sì non dovesse arrivare, magari a causa dell’inserimento del Bayern prossimo a salutare Sommer, allora il piano B sarebbe Oliver Christensen dell’Hertha Berlino, con cui i contatti sono avviati da tempo.