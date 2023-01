COR. SPORT, Su Nico non sono esclusi ribaltoni

Il Corriere dello Sport, a proposito delle voci estere relative a una proposta di 34 milioni del Leicester per Nicolas Gonzalez, riparte dal mandato esplorativo che, circa un mese prima del Mondiale, la Fiorentina assegnò all’agenzia CAA Baseper per trovare acquirenti per il classe ’97, fino a poco prima dell’inizio del torneo in Qatar in rotta di collisione con la società e vicino all’addio. Dissapori che sono ormai un lontano ricordo, tant’è che i viola hanno precisato di non aver ricevuto alcuna proposta formale nelle ultime ore per Gonzalez, ritenuto un giocatore centrale nel progetto di Italiano. Ma in caso di offerta? Su questo aspetto al momento grandi certezze non ce ne sono eppure non è escluso che, a fronte di un’offerta superiore ai 27 milioni con cui la Fiorentina ha pagato Nico appena diciotto mesi fa, le carte in tavola possano anche cambiare.