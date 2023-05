COR. SPORT, Oggi quota 54: meglio United, Real e City

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia che la Fiorentina sinora ha giocato 54 gare (e che ne disputerà sicuramente 59, oppure 60 in caso di finale di Conference). Va da sé che nessuna squadra in Italia ha giocato tanto. I viola però sono anche tra i primissimi in Europa: soltanto Manchester United (58) con quella di ieri contro il Wolverhampton, Real Madrid (56) con quella di ieri contro il Getafe e Manchester City (55) con quella di oggi contro l’Everton vantano più gare in assoluto. Che cosa significa? Che la Fiorentina è stata ed è protagonista su tutti e tre i fronti fin dallo scorso agosto, ma significa anche che - e il ritardo in campionato a tratti piuttosto pesante lo dimostra - Italiano e i suoi sono andati oltre i limiti qualitativi e strutturali di un gruppo sì buono, ma non così buono per essere competitivo al livello più alto.