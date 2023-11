COR. SPORT, Laurienté a gennaio? Il piano dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina punta a rinforzarsi sulle corsie esterne e ha messo nel mirino Armand Laurienté del Sassuolo. Il Corriere dello Sport fa il nome del francese del Sassuolo per il mercato di gennaio dei viola: un'operazione non facile, visto che il classe '98 viene valutato circa 25 milioni, esborso economico alleggeribile con una possibile contropartita.

Scrive il Corriere: "Se Kouame da una parte (per la sua duttilità tattica) e Ikoné dall’altra (per il potenziale ancora inespresso, a detta di Italiano) non sono in alcun modo nella lista dei partenti, l’eventuale arrivo di Laurienté chiamerebbe al sacrificio almeno uno tra Sottil e Brekalo", possibili pedine di scambio in direzione Emilia..