COR.SPORT, Bonaventura e Arthur fanno girare la Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina, scrive un articolo sul centrocampo Viola, enfatizzando Arthur e Bonaventura. La costruzione è stata affidata al brasiliano. Le amichevoli non mentivano, si vedeva che Arthur aveva bisogno di campo e di partite per esprimere le sue qualità tecniche, la sua personalità e la sua capacità di collegare i reparti. Anche il ds della Fiorentina Pradé ha speso delle parole per il neoacquisto viola: "Arthur è stato come un cane tenuto in gabbia. Aveva grandissima voglia di giocare, è diventato quasi pazzo".

Se Arthur è stato il regista della vittoria, Bonaventura è stato l'artefice. La sua firma è presente sul cinquanta per cento delle reti viola. Bonaventura è un centrocampista per ruolo ma attaccante per mentalità, dato che ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime tredici stagioni in Serie A. Nessuno come lui.