COR.SERA, Commisso accende una inutile miccia

Come scritto dal Corriere della Sera la Fiorentina è in semifinale di Coppa Italia, come l’anno scorso. Ed è per la sesta volta nel "G4" dalla stagione 2009-2010. In copertina ci vanno Jovic e Ikoné. Ottavo gol stagionale per il 25enne serbo con nobili trascorsi al Real Madrid. Impatto devastante del francese, dentro nella ripresa: velocità, tecnica, dribbling e la rete del 2-0. Esce fra gli applausi Jovic e interrompe un digiuno che durava dallo scorso 9 novembre, contro la Salernitana in campionato. Dopopartita agitato dalle dichiarazioni di Commisso, che accende una inutile miccia: "Troppe critiche nei confronti della Fiorentina? Qui in Italia piace criticare e fare poco. Vedo che il Corriere fiorentino, il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, che sono controllati da uno che è il padrone del Torino, fanno questi stupidi articoli: si devono vergognare". Risposta più misurata di Cairo, presidente del Toro e proprietario di Rcs: "Quello che dice Commisso è altamente diffamatorio dei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli estremi per la querela". Anche perché nel calcio ci sono altri editori: dal gruppo Gedi della famiglia Elkann-Agnelli (Juve), a Berlusconi (prima Milan e ora Monza) a Iervolino (Salernitana).