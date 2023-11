COR. FIO., Minimo sforzo. Ennesima delusione Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Meno male che la gara col Cukaricki doveva essere la pillola per curare il mal di gol e per riprendere slancio, punge il Corriere Fiorentino dopo la gara di ieri. È stata una brutta Fiorentina, con una rete e brutte sensazioni. Italiano ha schierato una formazione stravolta, con nove cambi rispetto alla gara con la Juventus.

Su tutti, l’osservato speciale era Nzola. Ma con un avversario alla portata, l’angolano ha messo in mostra l’ennesima prova deludente. E dopo la sua rete, la Fiorentina ha decisamente abbassato ritmi, intensità e attenzione. Un atteggiamento non esattamente gradito da Italiano e le sue espressioni (a dir poco perplesse) lo spiegavano meglio di qualsiasi altra considerazione - si legge -. Un lento trascinarsi fino al 90’ e fino ad una vittoria buona per tenere la testa del girone ma non certo per ritrovare sorriso ed entusiasmo in vista di una sfida, col Bologna, nella quale servirà molto, ma molto di più.