HAGI, Adesso Corvino potrebbe riabbracciarlo a Lecce

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere una notizia legata a un possibile ritorno in Italia di un giocatore passato dalla Fiorentina (sia nel settore giovanile che in prima squadra) e che potrebbe ritrovare lo scopritore che lo portò in viola. Il Lecce sarebbe infatti pronto a riportare in Serie A Ianis Hagi, figlio di Gheorghe e oggi fantasista dei Rangers. E chi lo portò alla Fiorentina nell’estate del 2016, appena diciottenne? Naturalmente uno che di talenti giovanissimi se ne intende alla grande, Pantaleo Corvino. In Viola rimase fino al 2018 giocando appena due partite con la prima squadra.

Per poi essere rivenduto proprio al Viitorul di Costanza per tre milioni di euro con una plusvalenza di un milione da parte della Fiorentina.